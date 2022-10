Lula esconde o vermelho e adota camisa cubana

Guayabera, como a vestimenta é conhecida, tem origem na ilha caribenha.

Depois de receber conselhos para diminuir o uso do vermelho em eventos da campanha, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) optou por uma camisa de cor branca em evento em Salvador, na Bahia. A cena foi registrada na quarta-feira 12.





Essa camisa, conhecida como “guayabera”, tem origem em Cuba. O país caribenho vive sob o socialismo, que tem a cor vermelha como marcante, em associação à bandeira da União Soviética.





Embora parte da história da vestimenta tenha se perdida no tempo, pesquisadores acreditam que a camisa guayabera tenha surgido na ilha por volta do ano 1.700, quando famílias de imigrantes confeccionavam camisas leves, com muitos bolsos, nos quais podiam colocar charutos.





O traje não é novo no guarda-roupa do petista. Em 2010, Lula apareceu ao lado dos ditadores cubanos Fidel e Raul Castro usando a vestimenta. Raul usava a mesma roupa, enquanto Fidel vestia um agasalho da empresa Nike.



(Terra Brasil Notícias)