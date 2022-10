INCRÍVEL! Calor faz codornas nascerem dentro de embalagem para ovos no Piauí, VEJA VÍDEO

Tem gente que adora comer um ovo de codorna como tira-gosto junto de uma cervejinha, né? Mas o calor de Campo Maior, cidade a 84 km de Teresina, fez com que, ao invés de petisco, os funcionários e clientes do supermercado Preço Bom quase ganhassem pets.





Sim, é isso que você imaginou: os ovinhos geraram codorninhas dentro da embalagem. De acordo com o portal ClubNews, o nascimento foi no dia 21 do mês passado, mas só agora virou notícia.





O gerente do local, Fábio Gomes, explicou que a tarde daquele dia fazia um calor típico de setembro — o famigerado B-R-O-Bró, como é chamada essa época dos meses que terminam em “bro” e sempre são os mais quentes do ano.





“Nesse dia, como nos outros, estava muito quente e só restava essa cartela. O Manoel, meu assistente, que escutou os piados. Nasceram quatro filhotes, dois morreram na mesma tarde; e os outros dois levei para o fornecedor dos ovos. Depois, ele me disse que as duas morreram no dia seguinte”, conta.





Apesar do final trágico, Gomes continua guardando a cartela de ovos que aconteceu o inusitado fato. “O povo me pergunta se é verdade ou mentira. Eu digo que é verdade, sim, porque eu e meu assistente presenciamos. Ele escutou o piar das codornas e eu fui lá, levei o celular e gravei o exato momento que abri a cartela”, garante.





Portal Metrópoles