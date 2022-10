Egresso do Uninta na programação da 4ª Edição do Festival da Cultura Nordestina de São Gonçalo

Na noite de abertura da 4ª Edição do Festival da Cultura Nordestina de São Gonçalo (distrito do município de Meruoca), a programação conta com a exibição do programa "Repórter Cidades: A História e os Encantos de Meruoca”, do jornalista e egresso do Centro Universitário Inta (UNINTA), Marcilei Sales. O evento acontece a partir das 19h, nos próximos dias 07 e 08 de outubro e este ano tem como homenageado o poeta cearense, Patativa do Assaré.





O trabalho de Marcilei Sales é fruto de uma pesquisa acadêmica, que teve orientação do professor Me Matheus Salvany e que resultou num programa em formato telejornalístico, dividido em quatro matérias referentes aos temas religiosidade, economia, turismo e a história do município de Meruoca. De acordo com o autor, o momento é aguardado desde o dia da formatura. “Eu sempre sonhei em levar este trabalho para mais pessoas. O Festival da Cultura é uma excelente oportunidade, já que estou na minha cidade”, declarou. A produção do material também contou com o cinegrafista JC Braga e o editor Ismael França.





A iniciativa da organização do Festival é da Associação Comunitária de São Gonçalo e Santa Maria (ACSGSM), em parceria com o Instituto Nordeste Cidadania - INEC e com a Secretaria de Turismo, Esporte,Cultura e Juventude de Meruoca. A programação completa pode ser vista no Instagram oficial do evento (@ACSGSM) e conta com show de artistas locais, oficinas e palestras abertas ao público.





O programa produzido e que será exibido no festival está disponível no canal do youtube do curso de Jornalismo do UNINTA.













Serviço





O que: 4ª Edição do Festival da Cultura Nordestina de São Gonçalo

Quando: 07 e 08 de outubro de 2022 - 19h

Onde: Distrito de São Gonçalo - Meruoca (CE).

Quanto: Gratuito

Contatos: Intagram - @ACSGSM / 88. 9777-4715