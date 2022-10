Eleições 2022: Votação de brasileiros já iniciou na Nova Zelândia

Em razão do fuso horário, que está a 16 horas à frente, já é eleição do Brasil na Nova Zelândia. O processo de votação no exterior segue o horário de cada país.





As urnas foram abertas às 16h na Nova Zelândia, onde há 3.000 brasileiros cadastrados para votar. No exterior, apenas a votação para presidente é liberada.





Em território nacional, as seções de votação serão abertas às 8h deste domingo e fechadas às 17h. Também por causa do fuso horário, o último local a colher votos será São Francisco, nos Estados Unidos. Lá, a votação termina às 21h no horário de Brasília.





(Gazeta Brasi)