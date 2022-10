Elon Musk demite o alto escalão do Twitter após fechar acordo de US$ 44 bilhões

O CEO da Tesla, Elon Musk, demitiu vários altos executivos do Twitter depois de assumir oficialmente o controle da empresa na noite de quinta-feira, de acordo com vários relatórios.





David Faber, da CNBC, informou na noite de quinta-feira que o CEO do Twitter, Parag Agrawal, e o CFO Ned Segal “deixaram” a sede do Twitter e “não retornarão quando a era Musk começar”.





Pessoas familiarizadas com o assunto disseram ao The Washington Post que a mudança ocorreu após o fechamento do acordo de US$ 44 bilhões de Musk para a aquisição da empresa.





Eles disseram ao veículo que Agrawal e Segal , assim como Vijaya Gadde, chefe de política legal, confiança e segurança, foram retirados do prédio após serem demitidos.





O titã da tecnologia fez sua primeira oferta de US$ 44 bilhões para adquirir a plataforma de mídia social em abril, depois procurou desistir do acordo semanas depois devido a preocupações com seu volume de contas falsas e spam. O Twitter acabou processando Musk por violar o acordo original, enquanto Musk rebateu, alegando fraude.





Os dois lados estavam programados para se reunir em um tribunal de Delaware no início deste mês para resolver a disputa antes que Musk reenvie sua oferta original de US$ 44 bilhões, sem explicação. Musk não foi encontrado para comentar. Em um comunicado, o Twitter disse que planejava fechar o acordo com Musk pelo preço original acordado.





O acordo promete reformular um importante fórum para discurso online pouco antes da eleição de 8 de novembro. Musk, desde o início de sua oferta pública de aquisição, esboçou uma visão para o Twitter que inclui mais liberdade de expressão.





“Queremos ter a percepção e a realidade de que o discurso é o mais livre possível”, disse ele em uma conferência em abril.





No mês seguinte, Musk disse que reverteria a proibição permanente de Donald Trump da plataforma . O ex-presidente já havia declarado que não retornaria à plataforma e permaneceria em sua rede Truth Social.





Na quinta-feira, Musk escreveu uma mensagem destinada a tranquilizar os anunciantes de que os serviços de mensagens sociais não se transformariam em “um inferno livre para todos, onde qualquer coisa pode ser dita sem consequências!”





“A razão pela qual adquiri o Twitter é porque é importante para o futuro da civilização ter uma praça digital comum, onde uma ampla gama de crenças possa ser debatida de maneira saudável, sem recorrer à violência”, disse Musk na mensagem. “Atualmente, existe um grande perigo de que as mídias sociais se fragmentem em câmaras de eco de extrema direita e extrema esquerda que geram mais ódio e dividem nossa sociedade.”





Musk chegou à sede do Twitter no início desta semana carregando uma pia e escreveu: “Entrando na sede do Twitter— O objetivo era fazer um trocadilho com a expressão “let that sink in”, indicando que as pessoas devem aceitar a situação — neste caso, a compra da rede social por ele.





