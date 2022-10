SOBRAL, TERRA SEM "LEI"! CIDADÃO DE 59 ANOS É MORTO EM ASSALTO NO BAIRRO JUNCO!

A Polícia Civil de Sobral, através do Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa, investiga o assassinato do Sr. Mairton da Silva Rodrigues, 59 anos, morto em assalto nesta madrugada de sexta feira (28), no bairro do Junco.





A vítima teria sido abordada por dois indivíduos que estavam em uma moto, que anunciaram o assalto e em seguida dispararam contra o cidadão, que apesar de ter sido socorrido para o hospital Santa Casa, infelizmente não resistiu e morreu.





Os autores fugiram após o crime em rumo ignorado. A Polícia Civil está investigando a autoria e a motivação do crime.





Por Olivando Alves