EM SOBRAL: TRÊS ALUNOS SÃO FERIDOS A BALA DENTRO DA ESCOLA CARMOSINA FERREIRA GOMES

Três adolescentes de 15 anos foram baleados por um colega de turma dentro de sala de aula na Escola de Ensino Médio de Tempo Integral Professora Carmosina Ferreira Gomes, em Sobral, na manhã desta quarta-feira (5). A informação foi confirmada por uma fonte da Polícia Militar em entrevista ao Diário do Nordeste.





Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram os primeiros socorros na escola. Os três adolescentes foram levados para a Emergência da Santa Casa de Misericórdia de Sobral.





De acordo com fonte da PM, os disparos foram motivados por supostos episódios de bullying praticados pelas vítimas. O adolescente entrou na escola em posse de uma pistola. Após o ataque, o menor de idade saiu da unidade de ensino e seguiu para casa, onde foi apreendido por policiais do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).





O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Sandro Caron, afirmou que o garoto disse em depoimento que a arma usada para atirar nos colegas de sala pertencia ao pai. Porém, a arma é registrada em nome de um atirador esportivo.





A Polícia chegou ao dono do registro de Concessão de Certificado de Registro (CAC). O pai do garoto e o portador do CAC estão sendo ouvidos na Delegacia de Sobral. A investigação apura como esta arma chegou ao adolescente.





ATO PREMEDITADO





Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), à Delegacia Municipal de Sobral, o adolescente revelou ter premeditado os disparos. Contudo, ainda não há informações sobre o teor dos insultos ou intimidações sofridos por ele.





O ataque foi registrado como ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil.









VÍTIMA EM ESTADO GRAVE





A Santa Casa de Sobral informou que duas vítimas tiveram lesão na cabeça. Um deles está internado em estado grave e o outro já teve alta. Já o terceiro adolescente foi atingido na perna e está sendo avaliado pela equipe de traumatologia.









IZOLDA DETERMINA "RESPOSTA RÁPIDA" DAS FORÇAS DE SEGURANÇA

Em post nas redes sociais, a governadora Izolda Cela afirmou que determinou resposta rápida das forças de segurança, incluindo sobre a origem da arma. A chefe do executivo estadual disse ainda que a Secretaria de Educação está dando o suporte necessário aos familiares e à comunidade escolar.





"Recebi com muita tristeza e preocupação o caso ocorrido na EEMTI Professora Carmosina Ferreira Gomes, em Sobral, onde três alunos foram baleados durante discussão entre estudantes na unidade de ensino. Determinei resposta rápida das nossas forças de segurança, inclusive sobre a origem da arma utilizada no crime", declarou Izolda Cela.





A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) também se manifestou sobre o assunto em nota divulgada no início da tarde. "A Seduc lamenta profundamente o ocorrido na EEMTI Profa. Carmosina Ferreira Gomes, em Sobral. E informa que, por meio da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (Crede) 6, adotou imediatamente as providências necessárias para socorro das vítimas e acionamento do trabalho policial".





Ainda segundo a pasta de educação, a comunidade escolar também está contando com suporte dos profissionais de psicologia da Coordenadoria Regional. "A Seduc tem reforçado, constantemente, ações visando a segurança do ambiente escolar, tanto em termos físicos quanto psicológicos. A secretária da Educação, Eliana Estrela, está se deslocando para Sobral para acompanhar a situação e prestar o apoio necessário".





Com informações do Diário do Nordeste

Foto: Mateus Ferreira