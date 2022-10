Cadela idosa é deixada para eutanásia, mas ganha um novo lar

Em 2010, uma cadela idosa chamada Netty, chegou a um abrigo da Pensilvânia SPCA, nos Estados Unidos, e foi adotada após três dias.





No entanto, ela foi trazida de volta ao mesmo abrigo após 12 anos. Seus donos a deixaram lá e pediram que a cadela de 15 anos fosse sacrificada.





“Ela foi devolvida com uma eutanásia solicitada”, disse Maddie Bernstein, gerente de salvamento da Pennsylvania SPCA. “Ela era velha e tinha algumas dificuldades de incontinência em casa.”





De acordo com Bernstein, os donos da Netty não tinham interesse em tentar outras opções, como medicamentos.

Os funcionários do abrigo sentiram que a cadela idosa ainda tinha uma chance de ter uma vida de qualidade, então a avaliaram e ela começou a melhorar depois de receber medicamentos.





A melhoria contínua de Netty fez com que a equipe pensasse que era hora de encontrar um novo lar para ela. A SPCA da Pensilvânia sabia que seria um desafio porque Netty é uma cadela velha com dificuldades.





Foi por isso que eles compartilharam a história de Netty nas mídias sociais, na esperança de encontrar para ela um novo dono que lhe dê amor sem exceção.





Em uma postagem no Facebook, eles escreveram: “Você pode nos ajudar a divulgar essa linda alma para tirá-la do abrigo e colocá-la em uma cama quente e aconchegante?”





Eles estavam procurando um lar onde Netty pudesse passar os últimos dias de sua vida. Muita gente compartilhou e viu o post. Uma delas foi Amy Kidd, veterinária de West Chester, Pensilvânia. Ela imediatamente procurou o abrigo e se ofereceu para adotar Netty.





A família de Kidd perdeu recentemente um cachorro de 12 anos para o câncer e estava justamente procurando um novo cão sênior para adotar desde então.

“Assim que vi o rosto dela, pensei: ‘ok, ela é quem precisa vir à minha casa’, disse Kidd.





Há oito anos, Kidd e seu marido fornecem sua casa para cães idosos com expectativa de vida de um ou dois meses. Surpreendentemente, alguns deles acabaram vivendo por até quatro anos a mais.





“Tentamos fazer o que é melhor para eles, enquanto podemos. Nosso plano é levar apenas animais de estimação idosos para nossa família, ou animais que tenham problemas, precisem de medicamentos e cuidados extras”, explicou Kidd.





Kidd é dona da estação veterinária Popcopson, em West Chester, e estava no trabalho quando Netty foi retirada do abrigo por seus três filhos.





Eles não se importaram com a viagem de 65mk até o abrigo, pois estavam muito animados para ver sua nova companheira. Eles até trouxeram os outros cães mais velhos para garantir que Netty se daria bem com eles.





“Era hora de conhecê-la e eu a vi andando pelo corredor”, disse a filha de Kidd, Emilea Suplick.





“Ela me cheirou e me deu um movimento de rabo”, Suplick acrescentou que selou o acordo para ela, já que a equipe do abrigo disse que Netty raramente abana o rabo.





De acordo com Suplick, a cadela idosa se saiu muito bem na viagem de uma hora para sua nova casa e se instalou imediatamente.





“Ela sabia que estava em casa. Ela imediatamente se fundiu com a nossa família.” Suplick também compartilhou que comprou para Netty um urso de pelúcia gigante da Amazon e o cachorro mais velho sempre o abraça e o carrega pela casa.





A condição de Netty melhorou rapidamente com a medicação e o amor que ela recebe de sua família todos os dias. A Pensilvânia SPCA controlou sua incontinência, e seus cotovelos e a parte inferior da coluna também melhoraram.





“Ela é oficialmente a abelha rainha da casa. Ela subiu as escadas sozinha, sem problemas. Ela faz isso todos os dias”, disse Kidd. “Tenho a sensação de que ela vai ficar aqui por um bom tempo.”





Suplick também estava muito feliz por ter Netty por perto. “Ela tem muito a oferecer e temos muita sorte de tê-la. Espero que outras pessoas se inspirem na história dela e deem uma chance aos cães adultos.”





Fonte: My Positive Outlooks