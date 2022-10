De preto e com "cara de velório", Ciro afirma que segue PDT, mas não cita Lula e nem o PT; VEJA VÍDEO

Ex-candidato a Presidência da República, Ciro Gomes (PDT) confirmou há poucos minutos que vai seguir a orientação do Diretório Nacional do PDT e apoiar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno.





Apesar de não pedir voto para o ex-presidente, Ciro Gomes afirma no vídeo que a decisão do PDT nacional de apoiar o petista no segundo turno foi tomada de forma “unanime”.





(Terra Brasil Notícias)