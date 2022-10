Candidata a deputada recebe apenas um voto em SP: "somente o meu"

Thamires Oliveira, candidata a deputada estadual em São Paulo pelo partido Agir, recebeu apenas o próprio voto no primeiro turno das Eleições 2022, no último domingo (2). As informações são do g1.





“É frustrante”, desabafou a vendedora, de 33 anos, ao portal g1. De acordo com a candidata, ela fez campanha e chegou a contratar duas pessoas para trabalhar nas ruas. Apesar do investimento de R$ 5 mil, não teve sucesso.





“Recebi R$ 5 mil uma semana antes da votação. O partido em si não deu nenhuma assistência. Tenho até alguns amigos que se candidataram também. Não tinha muito o que fazer e voluntariamente ninguém quer trabalhar”, lamentou ainda.





Além das pessoas contratadas para trabalharem nas ruas, Thamires diz que montou uma pequena equipe para atuar na região em que mora, em um trabalho “de porta em porta”, mas sem êxito. A candidata lamentou também a falta de apoio da família. “Não tive nada de voto. É vergonhoso. Meus familiares estavam com outras pessoas”, revelou ao g1.