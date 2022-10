Tragédia: acidente de carro mata 5 pessoas da mesma família na estrada

Um acidente entre dois carros causou a morte de cinco pessoas neste domingo (2) no km 386, da BR-285, em Santa Bárbara do Sul, Na Região Norte do Rio Grande do Sul.





As vítimas estavam todas no mesmo carro e são: Jorge Antônio dos Reis Martins Junior de 25 anos, Jorge Antônio dos Reis Martins de 53 anos, a esposa Neimar Paim Rodrigues de 52 anos ,Teresinha Paim Dias de 51 anos todos naturais de São Borja , mas que atualmente residiam em Canoas e Milena de Souza Silveira de 12 anos natural de Canoas.





Eles retornavam de São Borja com destino a Canoas. Todas as vítimas fatais estavam no veículo Clio.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal envolveu um carro com placa de Caxias do Sul e outro de Santa Bárbara do Sul.





O local do acidente é um trecho de zona rural, com uma curva aberta, com boas condições de sinalização. No entanto, foi marcado pela tragédia.





Portal CM7