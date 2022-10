EM SOBRAL: Aluna encontra sapo dentro do copo da merenda escolar

Nossa Equipe de reportagem recebeu uma denúncia, relatando que uma estudante do colégio Estadual (Dom José Tupinambá da Frota) na manhã desta terça-feira, dia 4, teria encontrado um sapo dentro do copo da merenda escolar.

Veja a íntegra da denúncia:

"Estudo no colégio Estadual daqui de Sobral e hoje minha colega de sala encontrou um sapo dentro do copo da merenda. Isso é um absurdo! A gente sempre reclama da merenda, mas ninguém liga. Poste aí no Instagram de vocês."