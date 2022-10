Santuário São Francisco realiza benção dos animais

Nesta quarta-feira (4), por volta das 9h, em alusão a solenidade de São Francisco, ocorreu a bênção dos animais no viaduto do Santuário, em Sobral.

Ao lado de seminaristas católicos, Frei Acélio Pessoa e Frei Gléison Silva regeram a iniciativa, que ocorre uma vez por ano. Para os fieis que estavam no local, foi um momento de bênção familiar. Algumas pessoas relataram que, mesmo sendo cachorros e gatos, tratam seus ‘pets’ como membros do lar, pois dão os devidos cuidados, como carinho, atenção, além de medicação, quando necessário, alimento e espaço.





A celebração ocorre há mais de vinte anos, no Santuário de São Francisco, no Centro. A dona de casa, Glaucia Silva contou que, todos os anos está presente. “Eu tinha apenas um cachorro, mas agora vim trazer a cadelinha do meu filho, que tem quatro meses, a Laika. Sempre tive esse cuidado de vir aqui com meu cachorro, que tenho muito amor e me faz companhia”, comentou.





A festa para São Francisco, celebrada entre o final de setembro e início de outubro, proporciona aos fieis uma série de exercícios reflexivos sobre fé e devoção. Na missa, presidida nesse dia 3 de outubro, Frei Alexandre alertou as pessoas para não confundirem o ato de ter imagens com idolatria, pois os objetos são apenas demonstrativos, como uma foto que faz lembrar alguém a quem se ama.





Durante entrevista para o Portal Paraíso, Frei Gléison Silva contou que ano passado eram disponibilizadas poucas vagas para as missas, mas que, neste ano, quando o Santuário teve permissão para abertura ao público, conforme os dias passaram, aumentava o número de pessoas. “Hoje tivemos mais de cinquenta cachorros e gatos. Neste ano, não vieram carneiros, nem pássaros, mas recebemos todos. Hoje, ainda temos a procissão, a partir das 17h, e estamos felizes com o tanto de pessoas alcançadas”, comemorou o frade.





Por Ana Karine