Governador de Mato Grosso do Sul declara apoio a Bolsonaro

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), anunciou apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições, que ocorre em 30 de outubro. Em vídeo, o tucano chama o candidato à reeleição de “amigo presidente” e diz que vai trabalhar pela reeleição de Bolsonaro por acreditar que é o melhor para o país e para o estado.





Eis a íntegra da declaração de Reinaldo Azambuja:





“Amigo presidente Jair Bolsonaro. Nos últimos anos, juntos, nós transformamos Mato Grosso do Sul num dos melhores estados do Brasil para se viver. É o Estado hoje que mais cresce no Brasil. É um dos Estados que mais gera empregos positivamente do Brasil. Nós somos o Estado hoje que mais investe per capita de todos os Estados brasileiros. E temos aqui, presidente, talvez os 2 maiores programas sociais existentes de todos os Estados brasileiros. E isso o senhor nos ajudou a construir. Com as políticas públicas, e principalmente, com a nossa parceria. Por isso que no dia 30 de outubro, eu voto 22 e vamos trabalhar pela sua reeleição. Porque é o melhor para o Brasil e pro nosso querido Mato Grosso do Sul. Grande abraço, presidente.”