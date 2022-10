Guardas municipais serão homenageados no Dia do Servidor Público, 6ª-feira, 28

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sobral (Sindsems), vai realizar nesta sexta-feira, 28, a solenidade de entrega de honrarias “Mérito Municipal” a diversos servidores das várias categorias que compõem o serviço público municipal, que se destacaram pela excelência no atendimento à população sobralense em 2022.





Com destaque para os Agentes da Guarda Civil Municipal (GCMS), Inspetor Carlos André Alves Lima; Subinspetor Antônio Claudineide de Souza; Subinspetor Roberto Ramos de Mesquita e Guarda de 2ª Classe Tamara Ferreira de Sousa, que tem deixado seus lares todos os dias para cumprir suas funções públicas nos mais diferentes postos de trabalho para garantir segurança e tranquilidade para a população.





A Comenda tem o propósito de valorizar, reconhecer e motivar esses servidores públicos que realizaram relevantes serviços à sociedade, mas simbolicamente terá o caráter extensivo aos demais servidores da categoria.





O evento faz parte da programação da XV Semana do Servidor Público 2022, alusiva a homenagear o Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28 de outubro. Previsto para às 19:00 horas, no auditório do Colégio Sant'Ana de Sobral, situado na Av. Dom José, 1310 - Centro, Sobral.





(Blog do Célio Brito)