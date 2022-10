Fazenda sequestrada em operação da PC-CE é entregue aos cuidados da Prefeitura de Sobral

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) formalizou a entrega para a Prefeitura Municipal de Sobral de uma fazenda, que havia sido sequestrada durante uma operação policial contra uma organização criminosa realizada no último dia 11 de outubro, no distrito de Bonfim – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. Com isso, a gestão municipal se torna depositária fiel do imóvel e agora tem a possibilidade de utilizar o espaço para promover políticas públicas que enriqueçam o desenvolvimento agrário na Região Norte.





A parceria entre a Polícia Civil e Prefeitura foi firmada em uma reunião, na tarde dessa terça-feira (25). O encontro, que aconteceu na Delegacia Regional de Sobral, contou com a participação do chefe do gabinete do prefeito, David Duarte, e dos delegados Matheus Araújo, diretor adjunto do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI Norte), Paulo Castro, delegado regional de Sobral, João Gabriel Cardoso, delegado do Núcleo de Combate ao Crime Organizado (NCCO) e Lucídio Filho, delegado adjunto do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP).





O delegado geral da Polícia Civil, Sérgio Pereira, destacou a importância da utilização de bens apreendidos em favor da sociedade. “Um dos nossos objetivos é descapitalizar e retirar a renda desses coletivos criminosos e utilizar os valores e bens apreendidos durante o combate a criminalidade em benefício e proteção da população, visando sempre o interesse público”, afirmou o delegado geral.





“A Polícia Civil continuará desempenhando trabalhos de combate ao crime, e em especial o combate ao crime organizado, sempre com o objetivo de descapitalizar o máximo possível organizações criminosas atuantes no Ceará. Com o resultado desses trabalhos, sempre que possível, trabalharemos para reverter esses patrimônios sequestrados que antes eram oriundos de práticas criminosas, para que possam ser utilizados em alguma finalidade social que venha beneficiar a população”, disse o delegado João Gabriel Cardoso.

Combate ao crime organizado





No último dia 11 de outubro, o Núcleo de Combate ao Crime Organizado (NCCO), da Delegacia Regional de Sobral, deflagrou uma operação policial que resultou no cumprimento de cinco mandados de prisão e 11 mandados de busca e apreensão em desfavor de suspeitos de integrar uma organização criminosa atuante em todo o Ceará. Entre os cinco presos, está Marcos Batista Ferreira Mendes, de 41 anos, conhecido também como “Marquinhos Coragem”, apontado como o chefe do grupo criminoso.





Além do cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão, as equipes ainda cumpriram três medidas cautelares diversas para sequestro de bens dos investigados. Dentre os bens sequestrados, está a fazenda com aproximadamente 83 hectares de extensão, que foi adquirida como fruto das atividades ilegais da organização criminosa. O imóvel foi interditado pela PC-CE e agora entregue a Prefeitura Municipal de Sobral.





