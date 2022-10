Rádio da Bahia acusa PT de esquema de fraude nas propagandas eleitorais

Publicações alegam que uma rádio de Vitória da Conquista, na Bahia, “confirma esquema de fraude” do PT em propagandas eleitorais.

O diretor da Rádio Clube FM 95.9, Washington Rodrigues, disse ao site o Antagonista, que não confirmou a denúncia sobre esquema de corrupção. Disse apenas que o veículo foi induzido ao erro pela campanha do ex-presidente Lula.





O dono da rádio admitiu que a rádio não transmitiu as propagandas do presidente Bolsonaro por 12 horas, entre a última sexta-feira (20) e sábado seguinte (21), após e-mails enviados pela equipe de Lula disseram que Lula estaria com direito de resposta concedido pelo TSE. Ao ser perguntada se a decisão não teria sido suspensa, a campanha respondeu, segundo Rodrigues, que a decisão só cabia às emissoras de televisão, não às rádios.





Ao perceber o erro, com medo de receber multa por infringir a lei eleitoral, a rádio denunciou o ocorrido ao Ministério Público do Estado da Bahia.





Eis abaixo a troca de e-mails utilizada como prova para a denúncia e o processo protocolado no Ministério Público:



Fonte: Terra Brasil Notícias