Homem é preso em flagrante após furtar 25 celulares durante ato pró-Lula

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, depois de furtar 25 celulares de participantes de um ato político, no Centro do Recife. O caso ocorreu na sexta-feira (14) e, de acordo com a corporação, o criminoso foi detido após perseguição policial.





O preso foi identificado como Alisson Ferreira dos Santos. Ele seria da Paraíba e estaria no Recife exclusivamente para furtar celulares. Os crimes ocorreram durante ato em favor do ex-presidente Lula (PT). O criminoso foi localizado por causa de um sistema de rastreamento do celular de uma das vítimas.





Foi feita uma perseguição pela Avenida Conde da Boa Vista e por bairros da Zona Norte do Recife. O homem estava de carro e, ao parar na Avenida Caxangá, na Zona Oeste, e, lá, foi preso. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que os 25 celulares estavam na mochila do acusado.





Uma das vítimas, que tinha o rastreador do celular ligado, era o advogado Guto Santa Cruz. Ele disse que o criminoso chegou a falar com ele antes de praticar o furto.





"Eu estava na frente do minitrio que recepcionava os jornalistas e fotógrafos. Algumas vítimas chegavam para querer anunciar, no trio, o furto. Ele chegou e falou alguma coisa para mim, mas, por conta do barulho, não consegui ouvir. Eu estava fazendo vídeos, mas, ao perceber que várias pessoas estavam sendo furtadas, parei e coloquei o meu celular no bolso. Minutos depois, percebi que também tinha virado vítima", disse o advogado, numa postagem nas redes sociais.





Os celulares estavam protegidos por plástico-bolha, com os chips retirados, mas próximos aos aparelhos. A polícia acredita que essa seria uma forma de facilitar o desbloqueio ilegal dos aparelhos por técnicos clandestinos.





A polícia informou que o homem foi autuado em flagrante e reconhecido por uma das vítimas que estava na passeata.





(As informações são do G1)