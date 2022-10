Bolsonaro: “Em 14 anos você não fez nada. Vai fazer agora?”

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, respondeu ao ex-presidente Lula (PT) sobre suas promessas a respeito da proteção da Região Amazônica que entrou nos temas do debate que aconteceu na TV Bandeirantes neste domingo (16).





O petista dizia que fará a proteção da região contra o desmatamento ilegal e o atual chefe do Executivo o questionou sobre a falta de ações durante o período em que ele esteve na Presidência.





– Em 14 anos você não fez nada pela Amazônia e vai fazer agora? – perguntou Bolsonaro.





O presidente também pediu aos eleitores que procurassem no Google quanto foi desmatado durante o governo Lula e comparasse com o seu governo.





Entre os anos 2003 e 2005, 72,2 mil quilômetros quadrados da Amazônia Legal foram desmatados, segundo dados do sistema Prodes, do Inpe. Nos primeiros anos do governo Bolsonaro o número foi de 34 mil quilômetros quadrados.





(Pleno News)