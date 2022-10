Homem é preso por manter esposa em cárcere privado por 15 anos no RJ

Na quarta-feira (26), um homem foi preso em flagrante acusado de manter a esposa em cárcere privado por 15 anos no bairro São Francisco, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na última quarta-feira (26). A vítima, de 35 anos, foi encontrada pelos policiais aparentemente dopada deitada na cama em um quarto.





Segundo o jornal carioca O Dia, Reginaldo da Silva, de 54 anos, mantinha sua esposa, que tem transtorno mental, trancada em casa e já havia sido apontado como suspeito de abusar sexualmente de sua filha, o que fez com que perdesse a guarda da menina.





De acordo com a delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu, Mônica Areal, o homem tem seis filhos, sendo dois com a vítima, mas não viviam com eles. “Ele [Reginaldo] foi acusado de abuso sexual contra a filha de 15 anos e perdeu a guarda. São seis filhos [dele] e não tem nenhum morando com eles. Já tem registro sobre o caso”, disse a delegada ao veículo.





Os dois moravam em uma residência na rua Santa Clara, no bairro São Francisco. Os agentes chegaram até o local após uma psicóloga do Centro de Referência Especializada de Assistência Social (Creas) de Valverde, no mesmo município, realizar uma denúncia ao desconfiar que a mulher estava sendo mantida presa em casa.





A mulher era mantida pelo marido em local insalubre, trancada dentro do cômodo.





(Gazeta Brasil)