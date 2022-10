“Homem mais sujo do mundo” morre aos 94 anos no Irã

Amou Haji, um iraniano de 94 anos conhecido como “o homem mais sujo do mundo”, morreu no vilarejo de Dejgah, na província de Fars, no sul do Irã, neste domingo (23). A informação foi divulgada pela imprensa iraniana nesta terça-feira (25). A causa da morte não foi divulgada. Haji não tomava banho há pelo menos cinco décadas, por “medo de ficar doente”.





O homem se tornou notícia na imprensa mundial por causa de sua situação. Em 2013, ele chegou a ser tema de um documentário chamado A Estranha Vida de Amou Haji.





Haji era solteiro e não possuía casa, o que o tornava um nômade, morando em cabanas improvisadas feitas por habitantes de Dejgah. Em períodos de baixa temperatura, ele acendia muitos cigarros de uma só vez para se esquentar, além de fumar cachimbo com esterco de animais, misturado a outras plantas.





Antes de Amou Haji o “recorde” de maior tempo sem banho era do indiano, Kailash Singh, de 66 anos, que não tomava banho há mais de 38 anos. (Pleno News)