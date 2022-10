Ditador Nicolás Maduro manda beijo para Lula e diz que petista é uma grande esperança para a Venezuela; veja vídeo

O trecho de uma vídeo de Nicolás Maduro voltou a viralizar nesta terça-feira (25), em que o ditador da Venezuela declara que vê a Lula como uma grande esperança para a Venezuela. O vídeo é de 27 de outubro de 2020 em que Maduro parabeniza Lula pelo aniversário do petista naquele ano. No entanto, o vídeo que já era ruim, envelheceu ainda pior, visto as declarações do ditador ao petista. As informações são do portal CM7.





“Pelo Brasil, pela América Latina e pelo Mundo. Há muito o que fazer, Lula. Vemos você como exemplo e como referência. Vemos isso como uma grande esperança da Venezuela”. Em outra parte, o ditador fala: “A Venezuela que você tanto ama, do seu irmão Chavez, a Venezuela Bolivariana”.





O final do vídeo soa aterrad0r uma vez que a Venezuela se encontrava e ainda se encontra em plena derrocada econômica devido a ditadura de Nicolás Maduro. Maduro ainda diz que “vê Lula como uma grande esperança da Venezuela”. Não há como pensar nesta frase sem lembrar dos bilhões que eram mandados para fora do Brasil pelo Governo do PT para financiar as ditaduras socialistas pelo mundo e prol de uma agenda socialista unificar os governos. O próprio Maduro cita “Venezuela Bolivariana”, o que escancara sua ideologia contra a soberania dos países latino-americanos. Fica o questionamento: O governo Lula pretenderá voltar com esses crimes caso assuma o poder ?

Hermano @LulaOficial, desde la Venezuela Bolivariana, revolucionaria y en resistencia, te enviamos un caluroso abrazo por tus 75 años, por todo lo que has hecho al servicio del pueblo brasileño y por lo que harás. ¡Feliz Cumpleaños, Dios Te Bendiga! pic.twitter.com/EUP9pnfWYx — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) October 27, 2020