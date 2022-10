Ônibus escolar fica preso em ribanceira na Serra do Jordão, em Sobral

Um acidente envolvendo dois ônibus foi registrado na manhã desta terça-feira (25), por volta das 6h30, na estrada que liga o distrito de Jordão a Sobral.





Segundo informações de motoristas que passavam pelo local, um ônibus escolar descia a ladeira quando o motorista, na tentativa de evitar uma colisão frontal com outro ônibus, que estava em sentido contrário, desviou e o veículo acabou ficando preso a uma ribanceira, no acostamento da via.





Após o acidente, os alunos foram retirados do coletivo. Alguns tiveram ferimentos leves e foram socorridos para o Hospital Santa Casa, na sede. Uma equipe da Guarda Municipal de Sobral foi acionada para garantir a segurança e desobstruir as vias. Apenas motocicletas haviam sido liberadas para transitar pelo local do acidente, por conta da interdição.

Com informações de Nildo Nascimento / Sistema Paraíso