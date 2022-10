É fake que fãs de Gusttavo Lima protestaram contra Bolsonaro

Vídeo editado afirmava que cantor teve shows na Bahia cancelados após se encontrar com o presidente.

Circula na internet um vídeo dos fãs de Gusttavo Lima insultando o presidente Jair Bolsonaro (PL) durante um show do cantor na Bahia. O conteúdo, porém, está editado. O áudio foi extraído de uma gravação feita na parada LGBTQIA+ de Brasília e posto sobre o vídeo do show do cantor.





Além disso, a peça também traz a falsa informação de que três apresentações do sertanejo na Bahia foram canceladas em razão do apoio do cantor ao presidente. Entretanto, a assessoria de imprensa do artista também confirmou que trata-se de fake news.





Segundo a equipe, Gusttavo não teve nenhum cancelamento de show após sua reunião com o presidente, em Brasília.

Público levanta coro contra Bolsonaro em show de Gusttavo Lima que teve 3 shows cancelados na Bahia após declarar apoio ao presidente pic.twitter.com/sl4Ku5Ez5j — Thiago Sodré Jornalista (@focolarizando) October 24, 2022