Tráfico estampa imagem de Lula em papelotes de crack

Traficantes da Vila do Cruzeiro, comunidade localizada no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, estão usando a imagem de Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à Presidência da República, em papelotes de crack. A informação chegou até a nossa reportagem nesta terça-feira (25) por meio de um leitor. Na imagem Lula está usando um boné preto com as letras CPX em vermelho.





No último dia 12 de outubro, Lula esteve no Complexo do Alemão, outra comunidade do Rio de Janeiro. Na ocasião, o candidato usou o respectivo boné. Apoiadores do presidente afirmaram que CPX significa cupincha, aliado ao tráfico. Em contrapartida, aliados de Lula falaram que a sigla faz referência à palavra complexo.





Nesta segunda (24), a Justiça Eleitoral, por meio do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, determinou a retirada de uma publicação do Twitter que liga o boné de Lula ao termo cupincha. – É forçoso reconhecer que a propagação desses conteúdos, sem nenhum respaldo probatório, tem o potencial de interferir negativamente na vontade do eleitor – escreveu o ministro.





Fonte: Pleno News