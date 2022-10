Noivo é assassinado na porta da igreja após o próprio casamento

Um noivo foi morto na porta da igreja logo após a sua própria cerimônia de casamento. A tragédia ocorreu em Caborca, no norte do México, neste domingo (23). A vítima, identificada como Marco Antonio Rosales Contreras, de 32 anos, foi atingida por quatro disparos de arma de fogo.





De acordo com a imprensa mexicana, a ambulância chegou cerca de 20 minutos após o ataque. Marco Antonio foi levado ao hospital, mas não resistiu e morreu ainda no caminho. A irmã do noivo, Michelle Adriana Rosales Contreras, de 23 anos, também se feriu, mas não corre risco de morte.





Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os momentos de desespero que sucederam o ataque. Também circulam imagens da noiva com o vestido sujo de sangue.





O atirador fugiu do local, e ainda não foi localizado. A Procuradoria Geral do Estado disse em nota que “nenhuma linha de investigação está descartada”. A primeira hipótese levantada é de que Marco Antonio tenha morrido por engano, uma vez que os tiros seriam direcionados a outra pessoa, que também estava se casando, mas em outra igreja.





– Nenhuma linha de investigação é descartada e são realizados todos os laudos periciais de Balística Criminal e de Campo necessários, a fim de esclarecer plenamente os fatos e encontrar os responsáveis ​​para fazer justiça – disse o órgão.

#CABORCA| #URGENTE| Identifican al hombre ejecutado al salir de su boda en las puertas del templo de La Candelaria.



Se trata de Marco Antonio de 32 años originario de Durango pero con residencia en #Guadalajara, el cuál recibió cuatro impactos de Bala. pic.twitter.com/QBR7hH7P2f — RAMIRO ESCOTO DIGITAL (RED) (@Ramiro_Escoto) October 23, 2022