Campanha de Bolsonaro entrega ao TSE relatório com provas que rádios deixaram de exibir inserções do presidente

A campanha do presidente Jair Bolsonaro entregou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um relatório em que alega que rádios deixaram de veicular inserções da propaganda do candidato.





O material apresenta um link com acesso a uma planilha que comprovaria que rádios não teriam transmitido o número correto de inserções da propaganda eleitoral do presidente.





Nesta segunda-feira (24), o ministro das comunicações, Fábio Faria, disse que esse número poderia chegar a 154 mil inserções a menos do que as da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).No nordeste, teriam sido 29 mil inserções a menos, segundo a campanha do PL.





O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, havia determinado a apresentação de “provas e ou documentos sérios”.





Os advogados da campanha afirmam que os dados foram checados sucessivas vezes. Agora, o TSE vai analisar o material e os pedidos de apuração e responsabilização dos envolvidos. O TSE também vai analisar o pedido da campanha de Bolsonaro para suspender as inserções da campanha de Lula no rádio em todo o país.





Via Terra Brasil Notícias