Travesti recebe prêmio de Mulher do Ano

Linn da Quebrada foi a personalidade agraciada com a honraria.

A travesti Linn da Quebrada ganhou o troféu Mulher do Ano, durante o evento Prêmio Geração Glamour 2022. A cerimônia ocorreu na noite da segunda-feira 24, em São Paulo. Linn ganhou fama por participar do Big Brother Brasil 21.





“Ela promoveu uma revolução na nossa vida com sua garra e suas falas”, disse a mestre de cerimônias, durante o ato. “Linn da Quebrada insiste em repetir que a arte salvou a sua vida, mas a sorte é nossa de prestigiar sua grandeza.”





Nas redes sociais, internautas criticaram a entrega do prêmio. Segundo posts no Twitter, a honraria deveria ter sido entregue a mulheres biológicas, e que homens estão ocupando espaços antes exclusivos do público feminino.





“Mulheres trans” ganham prêmios





Em junho, Emily Bridges e Lilly Chant, dois homens biológicos que se identificam como mulheres, conquistaram o primeiro e segundo lugares no evento de ciclismo ThunderCrist, em Londres. O terceiro lugar ficou com a única mulher biológica da disputa, Jo Smith.





Via Terra Brasil Notícias