Jair Bolsonaro chama Alexandre de Moraes de ditador

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em uma entrevista concedida à Veja, o chefe do Executivo chamou o magistrado de “ditador”.





O conteúdo foi divulgado nesta sexta-feira (7), Bolsonaro falou que a Corte “exerce um ativismo judicial que é ruim para o Brasil todo”. Questionado sobre as chances de aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Bolsonaro disse que só discutirá o assunto após as eleições.





– Já chegou essa proposta para mim e eu falei que só discuto depois das eleições. Eu acho que o Supremo exerce um ativismo judicial que é ruim para o Brasil todo. O próprio Alexandre de Moraes instaura, ignora Ministério Público, ouve, investiga e condena. Nós temos aqui uma pessoa dentro do Supremo que tem todos os sintomas de um ditador. Eu fico imaginando o Alexandre de Moraes na minha cadeira. Como é que estaria o Brasil hoje em dia? – declarou.





Fonte: Pleno News