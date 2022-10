Jojo Todynho e Lucas Souza anunciam fim do casamento

– Nem só de amor uma relação se constitui, o respeito, lealdade e a gratidão são essenciais! Em respeito as pessoas que tem um carinho pelo casal e com muita dor no coração, passando pela fase mais difícil da minha vida onde estou em um lugar que não tenho ninguém, comunico que eu e Jordana não estamos mais casados! – explicou.





Lucas não detalhou os motivos da separação, se limitando a pedir que os fãs do ex-casal respeitem o momento do divórcio.





– Peço que respeitem esse momento de dor, que não está sendo nada fácil para mim! Desejo a ela toda a felicidade do mundo e que continue com essa luz e carisma que só ela tem – completou.





Jojo ainda não de manifestou diretamente sobre o assunto, mas havia publicado uma série de stories no Instagram afirmando que Lucas havia demonstrado insatisfação com declarações recentes dela sobre a vida sexual do casal que, segundo ela, foram retiradas de contexto.





– Eu ainda não aprendi, gente, que nesta internet sensacionalista que a gente vive, você tem que falar as coisas e explicar, porque as pessoas tiram do contexto. Gente, olha que vento, o homem [Lucas] tá bravo. Ah, eu falo mesmo, da vida, não tenho medo para esconder nada – declarou Jojo, neste sábado (8).





A influenciadora também havia dito que o caso gerou uma crise no casamento.





– Não estava em crise não, mas agora arrumei uma crise no meu casamento. As pessoas tiram as coisas que eu falo de contexto para arrumar polêmica porque sabe que dá engajamento. Lucas falou que até o fim desta temporada ou ele infarta, ou ele vai embora – completou. (Pleno News)