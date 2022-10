Nikolas Ferreira vai ao Nordeste virar votos para Bolsonaro

O vereador de Belo Horizonte Nikolas Ferreira (PL) está engajado na campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), que enfrenta Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno. Recém-eleito deputado federal por Minas Gerais, o político de 26 anos anunciou que irá até o Nordeste para reverter os votos para o presidente.





De acordo com o parlamentar, a programação já conta com sete compromissos.





– Já estou agendando 7 agendas no Nordeste. Vamos virar o voto com a verdade!! #PTNuncaMais – escreveu no Twitter, na manhã desta sexta-feira (7).





Nikolas foi o político mais votado da história de Minas Gerais, tendo alcançado mais de 1,5 milhão de votos.