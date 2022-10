JOVEM FERIDO A BALA NO BAIRRO ALTO DO CRISTO MORRE NO HOSPITAL SANTA CASA DE SOBRAL

O crime aconteceu no dia 7 de setembro do corrente ano. Segundo informações, dois homens armados chegaram em um bar para assaltar, após o roubo, o jovem identificado por Cleberson de Sousa Soares, 20 anos, foi ferido com dois tiros na cabeça. Os criminosos disseram para a vítima: "você é nosso rival" e a executaram.





Clberson ainda chegou a ser socorrido para o hospital Santa Casa, mas manhã de ontem, foi a óbito.





A vítima residia no distrito de Caioca, em Sobral.





A Polícia Civil está investigando a autoria e a motivação do crime.





Sobral já registra 52 homicídios dolosos no corrente ano!





Fonte: Sobral Favela News