TRAGÉDIA: Criança de 6 anos morre após se engasgar com tapioca em Canindé

Uma fatalidade foi registrada na noite da ultima segunda-feira (17), no município de Canindé. O fatídico se deu na Rua Adenisio Cordeiro, no Bairro Bela Vista, quando uma criança de apenas seis anos morreu engasgada com um pedaço de tapioca.





Uma equipe do SAMU chegou a ser acionada para socorrer a criança, porém, infelizmente, o óbito foi confirmado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).





Belinha, como era carinhosamente chamada, tinha seis anos e era uma criança muito querida por toda a família e pelos coleguinhas da creche. A comunidade local está de luto.





(Canindé News)