Deputado cearense aparece na lista de Bolsonaro como petista beneficiado com “orçamento secreto”

O site O Antagonista publicou nesta terça-feira (18) lista de petistas que teriam sido beneficiados com o “orçamento secreto” do governo de Bolsonaro. O conteúdo da lista foi levado pelo atual presidente no debate da Band que aconteceu no último domingo (16). Entre os nomes, estaria o do deputado federal cearense José Airton Cirilo (PT).





No debate, após ser perguntado sobre compra de votos com o “orçamento secreto” para ter apoio do Centrão, Bolsonaro puxou do bolso uma lista que teria o nome de 13 parlamentares petistas supostamente beneficiados com recursos. “Eu tenho aqui uma lista preliminar: 13 deputados do PT que receberam recurso desse tal orçamento secreto (…) Eu jamais daria dinheiro para essa turma toda aqui se não tivesse votado comigo, né?”, disse o presidenciável.





Em tempo





Segundo O Antagonista, “constam lá os deputados Gastão Vieira, Zé Carlos, Paulo Guedes, Reginaldo Lopes, Padre João, Patrus Ananias, Joseildo Ramos, Afonso Florence, José Airton Cirilo e Zé Neto, além de Nelson Pellegrino — que virou conselheiro do TCM. Também os senadores Fabiano Contarato, Humberto Costa e Rogério Carvalho”.





Em tempo II





Ainda de acordo com o site, “a maioria dos ofícios encaminhados à Codevasf e ao Ministério do Desenvolvimento Regional diz respeito a ‘emendas extras’, negociadas pelas lideranças partidárias com os presidentes do Senado e da Câmara quando da liberação de créditos suplementares. Ao todo, eles solicitaram cerca de R$ 70 milhões, via ‘termo de execução descentralizada’, nos anos de 2019 e 2020. Nem todos foram atendidos”.





Via CN7