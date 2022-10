Juíza é flagrada atacando Bolsonaro e pedindo votos para Lula; VEJA

A juíza Rosália Guimarães, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), publicou uma série de tuítes com viés político no Twitter. Em um deles, a magistrada do TJ-AM pede votos para Lula e ataca o presidente Jair Bolsonaro.





“Se você estava pensando em anular o seu voto no dia 30, pense se é isso mesmo que você deseja que continue acontecendo com o país”, escreveu Rosália. “Se para você tanto faz, pode anular o seu voto. Se esse quadro te afigura absurdo, vote 13, porque, só assim, poderemos mudar esse cenário.”





Em outro post, a juíza faz um apelo aos seus seguidores. “Se você se parecer comigo minimamente comigo, dá um like ou retuíte, assim, saberei que não sou minoria e que o nosso Brasil ainda tem chances de voltar aos rumos democráticos em 2023. Dia 30, vote 13 #EstouComLula.”

Segundo a própria juíza, os tuítes foram apagados por ela, em virtude da repercussão negativa e a “dimensão que atingiram não foi algo esperado”.





O advogado Paulo Faria entrou com uma reclamação disciplinar contra a juíza por ela supostamente ter violado a Lei Orgânica da Magistratura. “Um juiz não pode se posicionar politicamente”, constatou Faria. “Pois, além de violar normas da magistratura, põe em xeque a sua independência funcional.”





Revista Oeste