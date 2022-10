LAMENTÁVEL! PREÇO DA GASOLINA SOBE NO CEARÁ, MESMO SEM REAJUSTE DA PETROBRAS

Após semanas consecutivas de queda nas bombas de combustíveis, o preço da gasolina voltou a subir em Fortaleza nos últimos dias. Conforme a ANP, o menor valor encontrado para o combustível na última semana foi R$ 4,48, mas valores bem acima dos que vinha comumente sendo praticados estão sendo encontrados nas bombas de Fortaleza. Em um posto do bairro Aldeota, por exemplo, o preço do litro da gasolina custava R$ 4,48 na semana passada. Nesta terça-feira (11), o litro do combustível estava sendo comercializado a R$ 4,98. Segundo especialistas, a elevação observada pelos consumidores se deve ao encarecimento do etanol anidro, utilizado na composição da gasolina. O que está influenciando é o etanol anidro, que vai na mistura da gasolina. Cada litro de combustível leva 27% de etanol anidro, cujos preços sofreram uma elevação no produtor. Dessa forma, o efeito se faz sentir no preço da gasolina.





Fonte: Revista Ceará

Foto: Divulgacão