Empresários são presos por extorsão contra proprietários de casas de apostas no Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) deflagrou, nesta quinta-feira (13), a “Operação Saturnália” que teve como objetivo desarticular um esquema criminoso de aliança de exploradores do jogo do bicho e organizações criminosas. Durante a ofensiva policial, foram presas sete pessoas – sendo seis por cumprimento de mandados de prisão e uma em flagrante – e apreendidos 16 veículos e cerca de R$ 800 mil em espécie.





Os mandados de prisão foram cumpridos em Fortaleza nos bairros Jardim Guanabara, Meireles e Messejana –, Eusébio e São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza. Dos sete presos, quatro são empresários, sócios de uma mesma empresa, e dois homens que atuavam como gerentes desse empreendimento. Foram apreendidos 16 veículos – sendo quatro blindados, além da quantia de cerca de R$ 800 mil, documentos, maquinetas e cadernos de contabilidade.





Entre os crimes investigados estão ameaça, extorsão, organização criminosa e lavagem de dinheiro.





Via CN7