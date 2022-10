Tiro que matou aluno em escola pode ter sido acidental

O Diretor da Escola Carmosina Ferreira Gomes, Jorge Célio Aguiar, falou em entrevista ao programa Conexão Paraíso que acredita ter sido acidental o tiro que atingiu os três adolescentes.

O tiro que matou um aluno e feriu outros dois na escola do Sumaré, pode ter sido acidental. Foi apenas um disparo de curta distância, atingindo três pessoas, o que se pode especular que não havia um alvo específico. A Polícia não confirmou se trabalha com essa linha de raciocínio, mas é o que que pode depreender das palavras do diretor da escola, Jorge Célio, em entrevista ao jornalista Luciano Cléver, do programa Conexão Paraíso, na manhã desta quinta-feira (13). De acordo com o diretor, a Polícia Civil afirmou que apenas um tiro foi o suficiente para atingir os três adolescentes.





O disparo, segundo relatos, teria atingido na orelha o garoto que estava entre o atirador e o colega que morreu, atingindo a perna de um terceiro que estava olhando pela janela.





Apesar de o aluno que atirou ter afirmado à Polícia ser vítima de bullying, o diretor disse que os professores não têm conhecimento de reclamações ou relatos nem indícios de que o aluno tenha sofrido alguma humilhação pelos colegas. “Estamos preparados para identificar bullying ouvindo relatos dos alunos vítimas e de seus colegas. Não é tão difícil perceber o bullying. Toda vez que isso é detectado existem as intervenções”, disse o diretor.





Embora em sala contígua em que aconteceu o disparo, os professores que se encontravam em horário de intervalo e lanchando não ouviram o disparo. Um deles, que passava em frente à sala, ouviu o barulho, mas não associou à arma de fogo, achando se tratar de uma carteira sendo empurrada. Por coincidência, a escola contava naquele dia com a visita de dois psicólogos que vieram de Fortaleza para avaliar e ampliar o serviço de acolhimento. A escola também conta com professores, que apadrinham cada turma, para ter contato mais próximos com os alunos.





A escola, que é de tempo integral, retornou às aulas na última terça-feira (11). Os estudantes foram recebidos por seus professores vestidos com camisas e balões brancos, numa cena que emocionou a todos. Na recepção também havia um cartaz com a mensagem: “A paz no mundo começa na escola”. Todos os alunos ganhavam um “abraço amigo” no momento da acolhida ainda no portão da escola.





Toda a comunidade escolar participou de um ato ecumênico com oração na quadra da instituição. “É um momento para mostrar a comunidade na qual a escola está inserida que estamos fortes e firmes mesmo consternados com toda a situação para recebê-los”, afirmou o diretor.





O Portal Paraíso entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, que não passou qualquer novidade na investigação.





Por Edwalcy Santos / Sistema Paraíso