VÍDEO: Garoto visitou sua mãe no cemitério e adormeceu no túmulo dela. Ele levou flores e suas lições da escola

O menino teve que ser acordado por um músico de rua que passava pelo local porque o cemitério estava prestes a fechar.

Perder um ente querido próximo pode ser uma coisa muito dolorosa e triste, uma marca que pode nunca mais desaparecer na vida. É por isso que algumas pessoas dedicam alguns dias do mês ou do ano para visitar aqueles parentes que partiram no cemitério.





Cada um tem suas próprias tradições. Há aqueles que vão comprar flores, ou outros que decidem passar um par de horas por dia diante dos túmulos.





Recentemente veio à tona a história de um garoto que também tinha sua maneira pessoal de compartilhar com sua mãe, que faleceu há alguns anos. O menino foi filmado visitando o túmulo da sua mãe, a quem ele deixou flores e também lhe mostrou suas lições da escola.





De acordo com informações do Debate, o vídeo foi postado em uma conta do Tik Tok pertencente a uma usuária chamada Flavia, no qual se podia ver como o garoto chegou até o túmulo da sua mãe e tirou algumas folhas de sua mochila, que parecia ser sua lição de casa.

Além disso, o garoto deixou um ramo de flores bem na frente do seu túmulo, disse algumas orações e acariciou as letras gravadas que liam seu nome e a data do falecimento.





Um dos momentos mais tocantes do vídeo veio quando o garoto, depois de rezar, deitou-se em frente ao túmulo e usou sua mochila como travesseiro. Depois de alguns minutos, ele adormeceu profundamente.

Enquanto o garoto descansava, um homem com um violão nas mãos passou e teve que acordá-lo para dizer para ele que deveria deixar o cemitério porque eles estavam prestes a fechar.





O garoto se levantou, pegou suas coisas e deu um último abraço no túmulo da sua mãe antes de partir. Um abraço que parecia ser um “até logo”.





Fonte: UPSOCL