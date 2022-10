Maduro celebra vitória de Lula e diz que “democracia triunfou”

O líder da Venezuela, Nicolás Maduro, usou as redes sociais, neste domingo (30), para celebrar a vitória de Lula (PT). Segundo ele, “hoje, no Brasil, a democracia triunfou”.





– Comemoramos a vitória do povo brasileiro, que neste [dia] 30 de outubro, elegeu Lula como seu novo presidente. Viva os povos determinados a serem livres, soberanos e independentes! Hoje no Brasil a democracia triunfou. Parabéns, Lula! Um grande abraço – escreveu Maduro.





Com 98% das urnas apuradas o resultado da eleição presidencial foi definido: o ex-presidente Lula (PT) terá um terceiro mandato à frente da Presidência da República. Após comandar o país entre 2003 e 2010, em um governo marcado por inúmeras denúncias de corrupção, o petista voltará ao Planalto em 2023.





Até 19h58 deste domingo (30), o petista aparecia com 50,83% dos votos válidos, contra 49,17% do presidente Jair Bolsonaro (PL). Enquanto Lula registrava 59,6 milhões de votos, o atual presidente tinha 57,6 milhões de votos. A eleição do petista acontece após menos de três anos depois de ele ser solto.