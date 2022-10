Marcos Pontes fala em fiscalizar STF sem perseguir ninguém

O ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes (PL), foi eleito no último domingo (2) para o Senado, em São Paulo. Durante entrevista para o UOL, nesta terça-feira (4), ele deu declarações a respeito de uma das funções dos senadores, que consiste em fiscalizar o Supremo Tribunal Federal (STF).





Pontes disse que não pretende perseguir ministros da Corte.





– O Senado tem obrigação de fiscalização do STF, faz parte do equilíbrio dos poderes. Faz parte da função do Senado manter que todos ministros trabalhem dentro do que é previsto, não extrapolem funções e que trabalhem com o que é necessário. Não é chegar e perseguir, é trabalhar com a lei – falou.





Ainda sobre os planos de sua atuação no Senado, ele revelou que pretende aprovar reformas e discutir outras pautas como o armamento.





– Se tivermos o presidente alinhado com congresso, facilita para que tenhamos reformas estruturantes ao país. Temos reformas que estão paradas, como tributária e administrativa. Armamento e outras pautas serão discutidas – declarou. (Pleno News)