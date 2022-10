Mulher discute com criminosos e é baleada de raspão em tentativa de assalto

Uma mulher foi baleada de raspão durante uma tentativa de assalto em São Paulo. A ocorrência foi registrada na manhã dessa terça-feira, 25. Na ocasião, três indivíduos tentaram roubar o carro da vítima. A mulher reagiu e foi atingida de raspão por um dos criminosos.





Segundo informações do portal G1, a ação ocorreu no município de Santo André. Em vídeo que circula pelas redes sociais, é possível ver o desenrolar da ação. Após ser abordada pelo trio, a vítima teria pedido para retirar documentos do trabalho que estavam em uma bolsa, dentro do veículo.





Irritados com o pedido, os suspeitos teriam feito ao menos quatro disparos. Destes, um acertou de raspão o ombro da vítima. No registro, é possível ver o momento que a mulher sente o disparo e se afasta do carro.





Os criminosos tentam sair do local, mas não conseguem ligar o veículo. Eles então saem correndo em direção a um outro carro, no qual fugiram. Os três suspeitos seguem foragidos.





Ainda conforme o G1, um policial militar estava próximo ao local do crime e chegou a disparar três vezes contra os bandidos. Eles então revidaram e dispararam de dentro do carro, e um dos tiros atingiu a vítima.





Via O Povo