CAPOTAMENTO DE VEÍCULO DEIXA UMA VÍTIMA FATAL E VÁRIOS FERIDOS, NO GURIÚ/CAMOCIM

O capotamento de uma caminhonete particular causou a morte de uma pessoa nas dunas do litoral leste de Camocim, próximo ao Distrito de Guriú, na divisa com Jericoacoara.





Outros ocupantes ficaram gravemente feridos. Entre eles estaria um “guia” não credenciado, sendo, inclusive, menor de idade.





O veículo teria capotado durante a tentativa de descida de um paredão de duna de mais de 15 metros de altura.





Não há fiscalização no local de subida e descida de dunas. Essas manobras são feitas diariamente com turistas.





As informações são do Camocim Online