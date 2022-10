Servidor da Pefoce morre atropelado na BR-222, enquanto tentava ajudar um motorista que estava no "prego"

Um servidor auxiliar do trabalho no rabecão da Perícia Forense de Sobral morreu na noite deste domingo (16) ao ser atingido por um caminhão enquanto tentava prestar ajuda ao condutor de um veículo que estava parado na BR-222 no distrito de Ubaúna, em Coreaú, na região Norte.





Segundo informações, o veículo atropelador tentou desviar do veículo que estava com defeito mecânico, mas acabou batendo no servidor que, ao ser atingido foi arremessado e caiu em uma ponte. Infelizmente, apesar de ter sido socorrido para o hospital não resistiu e teve óbito.





A vítima havia ido com colega de trabalho e viatura da Pefoce buscar o corpo de um homem assassinado à faca em Viçosa do Ceará, e na volta ocorreu o acidente.





(Sobral na Mídia)