Petista diz que igreja evangélica é inimiga da sociedade e violenta

Circula, pelas redes sociais, um vídeo em que um militante petista inflama os apoiadores do candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a tomar medidas drásticas contra as igrejas evangélicas.





O vídeo foi gravado em um evento que aconteceu nesta quinta-feira (13) em Goiânia (GO); e tem gerado indignação entre a comunidade cristã.





O palestrante, não identificado, disse que a Polícia Militar e as igrejas evangélicas são violentas e agem contra a sociedade, segundo uma pesquisa feita há 30 anos.





– Foi feita uma pesquisa sobre quais são as instituições menos empáticas, mais violentas e mais agressivas contra a sociedade. A pesquisa determinou que a Polícia Militar estava em primeiro lugar e logo em seguida, as igrejas evangélicas – diz o petista.





Em seguida, ele explica que diante desse dado “se construiu esse pensamento totalmente adverso do cristianismo ao apoio ao bolsonarismo”.





Não satisfeito, o palestrante do evento pró-Lula ainda pede para os presentes tomarem medidas drásticas contra os evangélicos:





– Eu tenho um pedido para fazer aos políticos quando estiverem com a caneta nas mãos: parem de doar qualquer dinheiro para as igrejas – declarou.





PASTOR JOSUÉ VALANDRO JR. COMENTA

Com o compartilhamento do vídeo, alguns líderes religiosos e influenciadores cristãos comentaram sobre as declarações preconceituosas contra as igrejas evangélicas.





O pastor da Igreja Batista Atitude, Josué Valandro Jr., escreveu contra o pensamento do petista e pediu para que os evangélicos fiquem atentos.





– A luta de classes continua… agora eles estão colocando a Igreja contra a sociedade. Você ainda acredita que o PT não vai perseguir as igrejas? – questionou.





