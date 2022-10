PF cumpre mandados contra suspeitos de mega-assalto em Araçatuba

A Polícia Federal (PF) realiza hoje (24) mais uma fase da operação que busca identificar e prender todos os participantes do mega-assalto a bancos em Araçatuba, no interior paulista, em agosto de 2021. Estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão, dez de busca e apreensão e cinco de identificação criminal (quando a pessoa é levada à delegacia para ser identificada).





As ações estão sendo feitas nas cidades de Sorocaba, Limeira, Campinas – no interior paulista - , além de Osasco, na Grande São Paulo, Guarujá, no litoral do estado, e Goiânia (GO).





Os alvos da operação de hoje são suspeitos de terem participado diretamente do roubo, como também pessoas que teriam apoiado financeiramente ou na logística do crime.





Segundo a PF, o tamanho e a complexidade da organização criminosa tornam a investigação difícil, não pela quantidade de pessoas envolvidas, mas também pela compartimentação do grupo, que tem componentes responsáveis pelas diversas tarefas necessárias para ação.





Já foram cumpridos, ao longo das investigações, 53 mandados de prisão e 105 de busca e apreensão contra suspeitos de integrar a quadrilha.





O assalto





Na madrugada do dia 30 de agosto, um grupo atacou com explosivos duas agências bancárias – uma do Banco do Brasil e outra da Caixa Econômica Federal - em Araçatuba, no interior paulista. Os ladrões também espalharam explosivos por diversos pontos da cidade.





Na fuga, houve troca de tiros com a polícia e reféns foram usados como escudo, colocados até sobre os capôs dos carros da quadrilha. Três pessoas, incluindo dois assaltantes, morreram na ação, além de ao menos três pessoas que ficaram feridas.





(AgBr)