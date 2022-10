PRF no Ceará apreende 168 kg de “supermaconha”, a maior remessa dos últimos cinco anos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 168,7 kg de skunk (supermaconha), a maior remessa dos últimos cinco anos do Ceará. Dois homens foram presos. A ação policial aconteceu no km 402 da BR 020, em Caucaia, na madrugada do domingo (23).





Conforme a corporação, o veículo, um caminhão-baú do tipo VW/8.120, “foi abordado pelos policiais, em fiscalização de rotina, porém, seus ocupantes estavam muito nervosos e entraram em contradição ao responderem algumas perguntas corriqueiras, o que motivou uma fiscalização mais minuciosa”. Depois disso, os policiais verificaram sinais recentes de adulteração e uma diferença na estrutura da carroceria do caminhão-baú, sendo constatada a existência da droga, acondicionada em um fundo falso.





O skunk é uma droga originada do cruzamento de várias espécies de plantas do gênero cannabis, acredita-se que a mesma foi produzida, inicialmente, em laboratórios holandeses e americanos. Popularmente conhecido como “supermaconha”, possui uma maior concentração de THC (tetrahidrocannabiol), a substância alucinógena existente na maconha e, por isso, tem um valor muito alto no mercado do tráfico.





Segundo os ocupantes do veículo, dois homens de 38 e 35 anos, eles traziam o entorpecente de Belém (PA) e tinha por destino a cidade de Fortaleza. A ocorrência foi encaminha à Polícia Federal, em Fortaleza.





Neste ano, a PRF no estado Ceará soma 28 ocorrências criminais de tráfico, que originaram a prisão de 36 pessoas e apreensão de 825 kg de cocaína, 362 kg de maconha, 26 kg de crack e mais de 334 kg de skunk.





