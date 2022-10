Policial penal sofre atentado na porta de casa, em Fortaleza

Um policial penal foi surpreendido por criminosos armados, nesse sábado (22). A vítima estava em casa e ouviu baterem no portão. Ao checar quem era, o agente se deparou com uma dupla armada, já efetuando disparos.





O policial foi atingido no braço e socorrido em uma unidade hospitalar. O caso foi registrado no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza e confirmado pelo Conselho Penitenciário (Copen) e pelo Sindicato dos Policiais Penais do Ceará.





A vítima segue com estado de saúde estável e teve alta neste domingo (23). Há informação que o policial estava desarmado e sozinho em casa no momento do crime.





Autoridades buscam acesso às imagens de segurança dos estabelecimentos do entorno para auxiliar a identificar os suspeitos.









[ATUALIZAÇÃO ÀS 15H08]





Após publicação da reportagem, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga as circunstâncias de uma ocorrência com um policial penal, de 51 anos, que foi ferido com disparos de arma de fogo.





"Conforme a apuração preliminar, a vítima foi lesionada a bala e socorrida por familiares para um hospital. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para a ocorrência. A PC-CE, por meio da 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade responsável por investigar crimes contra agentes de segurança pública do Estado, realiza diligências para capturar os suspeitos e elucidar o caso", disse a Pasta.





Com informações do portal Diário do Nordeste