POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

Uma investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio do Núcleo de Roubos e Furtos (NRF) da Delegacia Municipal de Sobral, resultou na prisão em flagrante de um homem suspeito de receptar objetos furtados em Sobral, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. A ofensiva ocorreu na tarde dessa quarta-feira (19). Com a ação, um jogo de aros esportivos também foi apreendido.





As apurações iniciaram após o registro de um Boletim de Ocorrência (BO) que noticiava o furto de rodas esportivas. Com as diligências, os objetos foram localizados em uma oficina no bairro Dom José. No local, os policiais efetuaram a prisão de Francisco Valdei Bento de Sousa (30), que já possui antecedentes por lesão corporal dolosa, roubo, desacato e resistência, foi identificado como o proprietário do estabelecimento.





O homem foi conduzido para a Delegacia Municipal de Sobral, onde foi autuado em flagrante pelo crime de receptação qualificada. Após os procedimentos, o suspeito foi colocado à disposição da Justiça. Já os objetos furtados foram restituídos para a vítima. A PC-CE segue com as investigações no intuito de identificar outras pessoas suspeitas de envolvimento nos crimes.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3677-4711, o número de WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.