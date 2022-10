Após decisões do TSE, Bolsonaro perde 170 inserções de TV para Lula no 2º turno

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concedeu ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 184 inserções de 30 segundos na televisão. Anteriormente, os espaços eram destinados à propaganda eleitoral do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição.





A determinação da Corte Eleitoral foi estabelecida em decisões tomadas na quarta-feira (19) sobre pedidos de direito de resposta formulados por Lula.





Já Bolsonaro ganhou 14 inserções de 30 segundos como direito de resposta. Ou seja, na prática, Lula terá 170 comerciais a mais. Bolsonaro terá apenas 55 peças para veicular na TV na reta final da campanha. O segundo turno das eleições está previsto para acontecer no dia 30 deste mês.





Hoje, as propagandas seguirão normalmente, de acordo com a campanha de Lula e ministros do TSE ouvidos pelo site Poder360.





Serão 25 inserções de 30 segundos para cada candidato à Presidência nesta quinta.





A partir de sexta (21), as 25 inserções por dia a que Bolsonaro teria direito serão reduzidas ao equivalente a uma média de 3,7 inserções por dia, se os direitos de resposta de Lula forem distribuídos de modo uniforme nos 8 dias finais de campanha.





Já o ex-presidente passaria de 25 inserções diárias para 46 –21 para responder a declarações feitas pela campanha do atual chefe do Executivo.





Se contadas todas as inserções restantes, Bolsonaro vai de 225 inserções para 55, enquanto Lula salta de 225 para 395.





As inserções são veiculadas nos intervalos da programação.





(Gazeta Brasil)